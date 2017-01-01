Курсы подготовки к «Тотальному диктанту» начнутся в лингвистическом университете в феврале

14:31 — 26.01.2017

 Ольга Севрюгина


Бесплатные курсы для всех желающих подготовиться к международной акции «Тотальный диктант» начнут свою работу в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова с 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Тотальный диктант» — международная образовательная акция, направленная на поддержку русского языка и популяризацию грамотности. Он проводится во многих городах России, и с каждым годом собирает всё больше и больше участников. Два года подряд проходил он и на площадке «Нижегородской правды» (об этом вы можете прочитать здесь и здесь).
Официальный координатор диктанта в Нижнем Новгороде — лингвистический университет. На этот раз его площадка примет желающих проверить свои познания языка уже в седьмой раз. Учитывая большой интерес нижегородцев к акции, университет вновь организовывает бесплатные курсы по подготовке к диктанту, в ходе которых можно получить необходимую консультацию ведущих преподавателей-филологов университета, вспомнить правила орфографии, пунктуации, а также улучшить свою грамотность.
Занятия будут проходить по четвергам в 17.00 по адресу: улица Минина, 31, а, 4 корпус, аудитория 4202. Запись на курсы по телефону: (831) 416 60 02.

Теги: Культура

Материалы по теме:

27.01.2017

Михаил Пореченков предложил провести в Нижнем Новгороде кинофестиваль

Руководители Нижнего Новгорода поддержали эту идею и предложили приурочить возможный фестиваль к 150-летию Максима Горького.

27.01.2017

Трое юных чкаловцев стали лауреатами международного конкурса-фестиваля «Новые вершины»

Участники представляли городскую Детскую школу искусств.

27.01.2017

Фотовыставка «Мир глазами ветеранов» открылась в администрации Приокского района

В итоговую экспозицию вошло около 30 фотографий на различную тематику.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.