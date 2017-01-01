Курсы подготовки к «Тотальному диктанту» начнутся в лингвистическом университете в феврале
«Тотальный диктант» — международная образовательная акция, направленная на поддержку русского языка и популяризацию грамотности. Он проводится во многих городах России, и с каждым годом собирает всё больше и больше участников. Два года подряд проходил он и на площадке «Нижегородской правды» (об этом вы можете прочитать здесь и здесь).
Официальный координатор диктанта в Нижнем Новгороде — лингвистический университет. На этот раз его площадка примет желающих проверить свои познания языка уже в седьмой раз. Учитывая большой интерес нижегородцев к акции, университет вновь организовывает бесплатные курсы по подготовке к диктанту, в ходе которых можно получить необходимую консультацию ведущих преподавателей-филологов университета, вспомнить правила орфографии, пунктуации, а также улучшить свою грамотность.
Занятия будут проходить по четвергам в 17.00 по адресу: улица Минина, 31, а, 4 корпус, аудитория 4202. Запись на курсы по телефону: (831) 416 60 02.
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