Бесплатную помощь предложат нижегородцам в юридической клинике

3 июля в Нижнем Новгороде на базе библиотеки имени Твардовского начнёт работу юридическая клиника Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, которая будет оказывать бесплатную правовую помощь населению по вопросам гражданско-правового характера. Об этом сообщает пресс-служба института.

Приём граждан под руководством практикующих преподавателей-юристов будут вести студенты третьих и четвёртых курсов, обучающиеся по профилю. Также на базе юридической клиники планируется проведение публичных лекций. Первые тематические занятия для всех желающих начнут проходить уже в сентябре этого года.Бесплатную юридическую помощь граждане смогут получить и на базе Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка и коллеги». С графиком работы Центров правовой помощи можно ознакомиться на сайте НИУ – филиала РАНХиГС.