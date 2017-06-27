Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» дебютирует в Лиге чемпионов

Вчера Совет Лиги чемпионов ФИБА утвердил список участников сезона-2017/18. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» получил приглашение выступить в квалификационном турнире.

Это будет всего лишь второй розыгрыш Лиги чемпионов в истории. И, надо сказать, что ничего общего с футбольным аналогом данный турнир не имеет. По своей значимости баскетбольная Лига чемпионов уступает и Евролиге УЛЕБ, и Кубку Европы. Достаточно назвать призёров розыгрыша минувшего сезона: «Ла Лагуна» (Испания), «Банвит» (Турция), «Монако» (Франция). Вся эта компания в своих внутренних чемпионатах этой весной добралась лишь до четвертьфиналов.БК «Нижний Новгород», чтобы попасть в групповую стадию турнира, необходимо пройти второй и третий квалификационный раунды. Кстати, уже во втором раунде «горожанам» может достаться достаточно приличный клуб. Например, немецкий «Людвигсбург» или испанский «Ховентуд». А на следующей стадии самыми опасными соперниками можно считать «Нантер» (Франция) и «Эстудиантес» (Испания). В общем, потрудиться подопечным Зорана Лукича наверняка придётся.Жеребьевка пройдет в штаб-квартире ФИБА в Швейцарии 11 июля в 16:00 по московскому времени. Первые матчи в квалификационном турнире состоятся 19 сентября, а старт регулярного сезона Лиги чемпионов намечен на 10 октября.