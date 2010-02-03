Баскетболисты «Нижнего Новгорода» проиграли в Краснодаре
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» проиграли в Краснодаре.
По техническим причинам матч начался с полуторачасовой задержкой. Это обстоятельство, видимо, несколько расхолодило «Локомотив-Кубань», который в начале встречи уступал нижегородцам в счёте – 6:21. Но потихоньку железнодорожники отыгрывали отставание, а ключевым моментом стала заключительная четверть, которую «горожане» провалили – 13:29. В итоге поражение – 75:88.
В составе БК «НН» традиционно самой результативной стала пара американских игроков – Кенни Бойнтон (17 очков) и Деандре Кейн (13).
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