Баскетболисты «Нижнего Новгорода» потерпели крупное поражение в Вильнюсе

09:31 — 26.01.2017

 Дмитрий Витюгов


Баскетболисты «Нижнего Новгорода» потерпели крупное поражение в Вильнюсе. Обидчиком нашей команды стал клуб «Летувос Ритас».
В четвёртом туре Топ-16 Кубка Европы «горожанам» необходимо было побеждать, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Но, увы, как и неделей ранее на своей площадке, «Нижний Новгород» крупно проиграл — 73:99.
Теперь, даже при самом оптимистичном раскладе, нам 1 февраля необходимо обыгрывать на выезде питерский «Зенит» с разницей не менее 8 очков, а в заключительном туре нужно дома побеждать лидера группы «G» израильский «Хапоэль».

Теги: Спорт

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