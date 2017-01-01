Баскетболисты «Нижнего Новгорода» потерпели крупное поражение в Вильнюсе

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» потерпели крупное поражение в Вильнюсе. Обидчиком нашей команды стал клуб «Летувос Ритас».

В четвёртом туре Топ-16 Кубка Европы «горожанам» необходимо было побеждать, чтобы сохранить шансы на плей-офф . Но, увы, как и неделей ранее на своей площадке, «Нижний Новгород» крупно проиграл — 73:99.

Теперь, даже при самом оптимистичном раскладе, нам 1 февраля необходимо обыгрывать на выезде питерский «Зенит» с разницей не менее 8 очков, а в заключительном туре нужно дома побеждать лидера группы «G» израильский «Хапоэль».