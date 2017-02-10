Балахнинские школьники заняли 1 место на отборочном этапе областного конкурса «Лети, модель!»
Балахнинские школьники заняли 1 место на отборочном этапе областного конкурса «Лети, модель!». Соревновались 15 команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балахнинского района.
Отборочный этап прошёл в Нижнем Новгороде на базе сельскохозяйственной академии. Юные авиаконструкторы из Балахны стали лучшими в командном зачёте. В личном, в первой возрастной группе, I место также у балахнинского школьника - второклассника Вадима Петрова. Ребята занимаются в кружке «От винта». Финал областного конкурса «Лети, модель!» состоится 28 февраля.
Теги:
Губерния
Материалы по теме:
10.02.2017
В рамках праздника русского валенка пройдёт творческий конкурс «Валенки-STYLE»
10.02.2017
В год экологии жителям предлагается назвать самые заповедные и узнаваемые, на их взгляд, природные места родного края.
10.02.2017
Перед этим поединком коллективы располагались на 11-м и 2-м местах соответственно.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.