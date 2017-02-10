Балахнинские школьники заняли 1 место на отборочном этапе областного конкурса «Лети, модель!». Соревновались 15 команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балахнинского района.

Отборочный этап прошёл в Нижнем Новгороде на базе сельскохозяйстве нной академии. Юные авиаконструкторы из Балахны стали лучшими в командном зачёте. В личном, в первой возрастной группе, I место также у балахнинского школьника - второклассника Вадима Петрова. Ребята занимаются в кружке «От винта». Финал областного конкурса «Лети, модель!» состоится 28 февраля.