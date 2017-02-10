Балахнинские школьники заняли 1 место на отборочном этапе областного конкурса «Лети, модель!»

14:49 — 13.02.2017

 Юлия Полякова


Балахнинские школьники заняли 1 место на отборочном этапе областного конкурса «Лети, модель!». Соревновались 15 команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балахнинского района. 

Отборочный этап прошёл в Нижнем Новгороде на базе сельскохозяйственной академии. Юные авиаконструкторы из Балахны стали лучшими в командном зачёте. В личном, в первой возрастной группе, I место также у балахнинского школьника - второклассника Вадима Петрова. Ребята занимаются в кружке «От винта». Финал областного конкурса «Лети, модель!» состоится 28 февраля.

Теги: Губерния

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