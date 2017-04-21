Автомобилист насмерть сбил лосиху в Чкаловском районе. Это пятое с начала года ДТП с участием диких животных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам ведущего охотоведа госохотнадзора Михаила Монакова, наезд на животное совершил водитель автомобиля марки ВАЗ. Водитель не пострадал, личность его установлена.

В госохотнадзорне подчеркнули, что избежать столкновений с диким зверем на дорогах можно, если соблюдать скоростной режим, особенно на участках дорог, где размещены специальные дорожные знаки «Дикие животные», однако и на других дорогах, расположенных рядом с лесом, необходимо быть крайне осторожными и соблюдать ограничения скорости.

В ведомстве отметили, что, если произошло ДТП, ни в коем случае нельзя покидать место происшествия.