Автомобилист насмерть сбил лосиху в Чкаловском районе
Автомобилист насмерть сбил лосиху в Чкаловском районе
Автомобилист насмерть сбил лосиху в Чкаловском районе. Это пятое с начала года ДТП с участием диких животных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
По словам ведущего охотоведа госохотнадзора Михаила Монакова, наезд на животное совершил водитель автомобиля марки ВАЗ. Водитель не пострадал, личность его установлена.
В госохотнадзорне подчеркнули, что избежать столкновений с диким зверем на дорогах можно, если соблюдать скоростной режим, особенно на участках дорог, где размещены специальные дорожные знаки «Дикие животные», однако и на других дорогах, расположенных рядом с лесом, необходимо быть крайне осторожными и соблюдать ограничения скорости.
В ведомстве отметили, что, если произошло ДТП, ни в коем случае нельзя покидать место происшествия.
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