Автомобили «ГАЗель NEXT» будут экспортироваться в Иорданию

До конца года в Иорданию будут направлены бортовые автомобили «ГАЗель NEXT» с короткой и удлиненной базой, цельнометаллический фургон, фургон-комби и пассажирские микроавтобусы. Документ о поставке подписан управляющим директором экспортной компании «Группы ГАЗ» Леонидом Долговым и генеральным директором компании Al-Sultan Монафом Хашимом Саидом. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского автозавода

Своими словами

Леонид Долгов, управляющий директор GAZ International, экспортной компании «Группы ГАЗ»:

«Иордания – стратегически важный рынок для «Группы ГАЗ», так как, по сути, является «входными воротами» в регионы Ближнего Востока. Сейчас мы пристально изучаем этот рынок, и нам важно понимать, что о нашей технике думают потенциальные покупатели. Уверен, что местные клиенты по достоинству оценят функциональность, надежность и колоссальные возможности «ГАЗель NEXT» для бизнеса, которые будут востребованы в таких отраслях как сельское хозяйство, туризм, строительство и горнодобывающая промышленность».

Монаф Хашим Саид, генеральный директор компании Al-Sultan:

«У меня была возможность протестировать автомобили «Группы ГАЗ». Могу сказать твердо, что это очень достойные машины и у них есть все шансы найти своего покупателя, причем не только на рынке Иордании, но и всего Ближнего Востока. Я побывал на производственной площадке и хочу сказать, что процесс организован на высшем уровне, с применением мировых технологий автомобилестроения и современного оборудования».

После получения первой партии компания Al-Sultan проведет серию презентаций модельной линейки «ГАЗель NEXT» для местных клиентов, которые также смогут протестировать автомобили в реальных условиях эксплуатации. Продукты линейки «ГАЗель NEXT» адаптированы для эксплуатации на плохих дорогах и в жарком климате.