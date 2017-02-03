Автомобиль и поезд столкнулись на переезде между станциями Поя и Шатки. Водителя увезли на «скорой» с травмой головы. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

ДТП произошло сегодня, 2 февраля, в 03.10. Предварительно, «УАЗ» выехал на переезд перед приближающимся тепловозом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.