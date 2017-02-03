Автомобиль и поезд столкнулись на переезде между станциями Поя и Шатки

12:11 — 02.02.2017

 Юлия Полякова


Автомобиль и поезд столкнулись на переезде между станциями Поя и Шатки. Водителя увезли на «скорой» с травмой головы. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД. 

ДТП произошло сегодня, 2 февраля, в 03.10. Предварительно, «УАЗ» выехал на переезд перед приближающимся тепловозом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Добавим, что ранее, 28 января в 10.50, на железнодорожном переезде перегона Красный Узел – Арзамас поезд сообщением «Рузаевка-Ужовка» столкнулся с «Ладой». По сообщению Нижегородской транспортной прокуратуры, автомобиль выехал на переезд перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но автомобиль был слишком близко. Поезд «тащил» его около 250 метров. Пассажир машины не пострадал, водителя госпитализировали с травмами головы и позвоночника.

Теги: Аварии

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