Автоматизированная система оплаты проезда в транспорте может заработать в регионе в 2018 году. На это потребуется более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Информация прозвучала на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

«Система АСКОП должна заработать на всей территории региона в 2018 году. Что особенно следует отметить, она предназначена и для муниципального, и для частного транспорта. Внедрение системы должно вывести работу общественного транспорта на качественно новый уровень», — заявил председатель комитета Владимир Солдатенков.

Оснащению оборудованием АСКОП подлежат более 1,5 тысячи автобусов на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок. Главные задачи системы — автоматизация пассажирского учёта, улучшение экономического состояния перевозчиков за счет перехода на бескондукторное обслуживание, усиление контроля за оборотом средств.