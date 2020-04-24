Автоледи, получившая права месяц назад, врезалась в фуру в Лысковском районе

10:57 — 25.04.2017

 Юлия Полякова

Автоледи, получившая права месяц назад, врезалась в фуру в Лысковском районе

10:57 — 25.04.2017

 Юлия Полякова


Автоледи, получившая права месяц назад, врезалась в фуру в Лысковском районе. Пострадала трёхлетняя девочка. 

Как сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции, ДТП произошло 24 апреля в 14.30. Предварительно, 41-летняя женщина за рулём «Шкоды» не справилась с управлением и врезалась в фуру, которая стояла на автозаправке. Девочка в салоне иномарки была на заднем сидении, в детском кресле. Ребёнку оказали помощь в ЦРБ, госпитализация не потребовалась.

Теги: Аварии

50

Материалы по теме:

21.04.2017

Автомобилист насмерть сбил лосиху в Чкаловском районе

Это пятое с начала года ДТП с участием диких животных.

21.04.2017

Шесть человек пострадали в ДТП в Арзамасском районе

Водитель «Опеля» вышел на встречную полосу и столкнулся с «Рено».

21.04.2017

Пять человек пострадали в ДТП в Павловском районе

Предварительно, автоледи, получившая права год назад, выехала на встречную полосу.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.