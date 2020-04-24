Автоледи, получившая права месяц назад, врезалась в фуру в Лысковском районе. Пострадала трёхлетняя девочка.

Как сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции, ДТП произошло 24 апреля в 14.30. Предварительно, 41-летняя женщина за рулём «Шкоды» не справилась с управлением и врезалась в фуру, которая стояла на автозаправке. Девочка в салоне иномарки была на заднем сидении, в детском кресле. Ребёнку оказали помощь в ЦРБ, госпитализация не потребовалась.