Арзамасец выиграл этап Кубка России на соревнованиях грузовиков «тяжёлых» классов

13:16 — 29.06.2017

 Алексей Мелешин

Арзамасец выиграл этап Кубка России на соревнованиях грузовиков «тяжёлых» классов

13:16 — 29.06.2017

 Алексей Мелешин


Автогонщик из Арзамаса Сергей Кротов на автомобиле ГАЗ выиграл суперзаезд, в котором друг с другом соревновались лучшие грузовики «тяжелых» классов, вышедшие на старт этапа Кубка России в Курганской области.

За свою победу наш земляк получил новенький легковой автомобиль, на котором совершил круг почета.

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