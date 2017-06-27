Арзамасец выиграл этап Кубка России на соревнованиях грузовиков «тяжёлых» классов

Автогонщик из Арзамаса Сергей Кротов на автомобиле ГАЗ выиграл суперзаезд, в котором друг с другом соревновались лучшие грузовики «тяжелых» классов, вышедшие на старт этапа Кубка России в Курганской области.

За свою победу наш земляк получил новенький легковой автомобиль, на котором совершил круг почета.