Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК «Нижний Новгород»
Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК «Нижний Новгород»
Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК «Нижний Новгород». Контракт латвийского специалиста был рассчитан на один год, и по истечении срока принято решение не продлевать соглашение.
— Ставя точку, могу сказать, что чувствую себя как в сказке, где главному герою пришлось преодолеть много испытаний. Да, несмотря на то, что по ходу сезона травмировались игроки, которые должны были приносить результат, мы шаг за шагом двигались к своей цели — создать новую команду. К сожалению, пара недостигнутых побед определила мою судьбу в «Нижнем Новгороде», но я уверен, что это не должно остановить движение команды к её развитию и развитию баскетбола в городе. Я прощаюсь с клубом, оставаясь его преданным поклонником, и всегда буду рад встрече с теми, кто стал мне друзьями за это время. Также мне хотелось бы поблагодарить руководство «Нижнего Новгорода» и всех болельщиков, кто поддерживал нас, несмотря ни на что, — приводит слова 32-летнего Шталбергса официальный сайт БК «НН».
Ожидается, что команду снова возглавит 45-летний серб Зоран Лукич. В марте он вернулся в клуб, заняв должность спортивного директора.
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