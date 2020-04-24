Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК «Нижний Новгород»

10:58 — 25.04.2017

 Александр Рылов

Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК «Нижний Новгород»

10:58 — 25.04.2017

 Александр Рылов


Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК «Нижний Новгород». Контракт латвийского специалиста был рассчитан на один год, и по истечении срока принято решение не продлевать соглашение.

— Ставя точку, могу сказать, что чувствую себя как в сказке, где главному герою пришлось преодолеть много испытаний. Да, несмотря на то, что по ходу сезона травмировались игроки, которые должны были приносить результат, мы шаг за шагом двигались к своей цели — создать новую команду. К сожалению, пара недостигнутых побед определила мою судьбу в «Нижнем Новгороде», но я уверен, что это не должно остановить движение команды к её развитию и развитию баскетбола в городе. Я прощаюсь с клубом, оставаясь его преданным поклонником, и всегда буду рад встрече с теми, кто стал мне друзьями за это время. Также мне хотелось бы поблагодарить руководство «Нижнего Новгорода» и всех болельщиков, кто поддерживал нас, несмотря ни на что, — приводит слова 32-летнего Шталбергса официальный сайт БК «НН».

Ожидается, что команду снова возглавит 45-летний серб Зоран Лукич. В марте он вернулся в клуб, заняв должность спортивного директора.

Теги: Спорт

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