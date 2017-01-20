Артём - самое популярное мужское имя в Нижегородской области в 2016 году

Самое популярное мужское имя в Нижегородской области — Артём. Новорождённых девочек в 2016 году чаще всего называли именем Виктория. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского губернатора.

По итогам 2016 года, которые подвели в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области, именем Артём в регионе назвали 1217 новорождённых мальчиков. На втором месте по популярности имя Иван, на третьем — Александр. Популярны также имена Михаил, Дмитрий, Максим, Кирилл, Егор, Илья и Матвей. Имя Виктория получили 970 новорождённых девочек, 939 малышек стали Анастасиями, 864 получили имя София. Среди женских имён популярны и такие: Мария, Дарья, Анна, Полина, Ксения, Варвара, Екатерина. Есть и редкие имена. Креативные родители в 2016 году называли малышей, например, так: Рамзес, Цезарь, Аполлон, Марс, Космос, Князь, Княгиня, Графиня, Сапфира, Богиня, Миролада.

Всего в 2016 году в регионе родились 20154 мальчика и 18933 девочки. По словам руководителя Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой, уровень рождаемости совсем немного не дотянул до рекордного с начала века 2015-го. У восьми семей родились тройни и 485 семей отпраздновали рождение двойни. Кроме того, 977 новорождённых детей стали четвёртыми в семье, 255 — пятыми, 411 — шестыми, 44 — седьмыми, 21 ребенок стал восьмым в семье.

Также в прошлом году было заключено 21 565 браков. Возраст женихов и невест в основном 25–35 лет. Самый возрастной брак был заключен между мужчиной в возрасте 95 лет и 54-летней женщиной. Число расторгнутых браков сократилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2003 годом — до 13 144. Это самый низкий показатель с начала века.