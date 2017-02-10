Апробацию моделей устной части ГИА-9 проведут этой осенью в большинстве регионов

10:34 — 11.02.2017

 Алина Малинина


Рособрнадзор планирует провести апробацию моделей устной части ГИА-9 в большинстве субъектов Российской Федерации осенью.
Первая из двух моделей устного экзамена по русскому языку аналогична устной части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам: экзамен проводится за компьютером с использованием специального программного обеспечения и аудиогарнитуры. В процессе экзамена учащийся получает задания, на которые дает устные ответы. Эти ответы записываются и направляются для дальнейшей проверки экспертам.
Вторая модель предполагает проведение устного экзамена в форме беседы на выбранную тему с членами экзаменационной комиссии. При этом в аудитории присутствует независимый эксперт, который оценивает качество устной речи экзаменуемого.
В рамках апробации экзаменуемым предлагались задания, направленные на проверку навыков владения устной речью и умения решать коммуникативные задачи.
Пилотная апробация двух организационных моделей устного экзамена по русскому языку была проведена осенью 2016 года в трех регионах России: Московской области, Татарстане и Чеченской Республике.

Теги: Образование

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