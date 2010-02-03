Аномальные морозы продержатся в Нижегородской области до конца рабочей недели

Аномальные морозы продержатся в регионе с 6 по 10 февраля. При прояснениях — до -27 градусов. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологи и и мониторингу окружающей среды.

Температура будет в среднем на семь градусов ниже нормы. 6 февраля днём от -13 до -18 градусов, ночью — до — 27. Спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций и просят нижегородцев учитывать погодные условия.