Акцию «Студенческий десант» провели в нижегородской транспортной полиции. В линейное управление МВД пригласили студентов Нижегородского губернского колледжа.

Как сообщает Нижегородское ЛУ МВД на транспорте, для студентов юридического факультета провели экскурсию по подразделениям с выездом в кинологическое, познакомили с историей транспортной полиции, показали документальный фильм о работе сотруднико в, рассказали, как работает система подтверждения личности «Папилон». Кроме того, студентам разъяснили как вступить в добровольную народную дружину.