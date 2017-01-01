Акцию «Студенческий десант» провели в нижегородской транспортной полиции

11:41 — 26.01.2017

 Юлия Полякова


Акцию «Студенческий десант» провели в нижегородской транспортной полиции. В линейное управление МВД пригласили студентов Нижегородского губернского колледжа. 

Как сообщает Нижегородское ЛУ МВД на транспорте, для студентов юридического факультета провели экскурсию по подразделениям с выездом в кинологическое, познакомили с историей транспортной полиции, показали документальный фильм о работе сотрудников, рассказали, как работает система подтверждения личности «Папилон». Кроме того, студентам разъяснили как вступить в добровольную народную дружину.

Теги: Общество

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