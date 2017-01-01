Акцию «Студенческий десант» провели в нижегородской транспортной полиции
Акцию «Студенческий десант» провели в нижегородской транспортной полиции. В линейное управление МВД пригласили студентов Нижегородского губернского колледжа.
Как сообщает Нижегородское ЛУ МВД на транспорте, для студентов юридического факультета провели экскурсию по подразделениям с выездом в кинологическое, познакомили с историей транспортной полиции, показали документальный фильм о работе сотруднико
Комментирование данного материала запрещено администрацией.