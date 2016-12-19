Акция в поддержку чтения «Библиосумерки. Белая история» пройдет в Дзержинске

Акция в поддержку чтения, культуры, творчества и живого общения «Библиосумерки. Белая история» пройдет в дзержинском Доме книги 23 декабря.

Там будут работать сразу семь площадок. Откроется праздник двумя мастер-классами: в 17.30 начнется мастер-класс по изготовлению новогодних открыток в техниках скрапбукинг и дудлинг, а в 17.45 все желающие смогут научиться делать знаменитый рождественский носок. А в 18.00 стартует проект «Настоящие». Лекция будет посвящена истории жизни и творчества Антуана де Сент-Экзюпери. В неё войдет также видеоинсталляция и чтение вслух отрывков из произведений писателя. В 18.30 начнётся мастер-класс по изготовлению снежинок из бисера, а в 19.15 откроется английский разговорный клуб от школы языков «Language Peak». также в программе вечера мастер-класс по танго от школы танцев «Мастерская танго». Начало в 19.30. Завершится акция суперфиналом дзержинской брейн-лиги. Начало в 20.30. Вход на все площадки свободный.