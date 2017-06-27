Акция "В отпуск – без долгов" началась в н Нижегородской области 09:58 — 30.06.2017 Ольга Севрюгина

Акцию «В отпуск – без долгов» проводит Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с ООО «ЕРКЦ» в Нижегородской области.



«Мы усилили работу с судами и судебными приставами. Должники, отправляющиеся в отпуск, должны знать, что на вокзале или в аэропорту их могут встретить представители службы судебных приставов и потребовать внести деньги в счёт исполнения судебного решения и сдать билет», - отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.



Служба судебных приставов имеет право наложить арест на имущество должников или запретить выезд гражданину-должнику за пределы РФ. Кроме того, данные о должниках с июня 2016 года направляются в Бюро кредитных историй. Наличие долга за коммунальные услуги может повлечь за собой отказ на выдачу кредита, или предоставление кредита на невыгодных условиях.



Оплатить сразу имеющуюся задолженность за отопление и горячую воду в досудебном порядке – единственное верное решение, чтобы избежать неприятностей во время запланированного отпуска. Если такой возможности у клиента нет, то необходимо обратиться в отдел по сбору денежных средств ООО «ЕРКЦ», сотрудники которого помогут в урегулировании сложившейся ситуации



В рамках акции «В отпуск – без долгов» проводится активная информационно-разъяснительная работа в отношении должников за отопление и горячую воду. Информация размещается на оборотной стороне квитанций, в офисах продаж и обслуживания клиентов компаний, средствах массовой информации



«Нередки случаи, когда граждане, имеющие задолженность, пытаются исправить ситуацию, консультироваться, писать всевозможные заявления лишь после получения извещения из суда, судебного приказа или решения суда. Однако в данном случае решить вопрос оперативно, особенно, если у жителя нет возможности сразу оплатить задолженность, не получится. Поэтому лучше решать вопросы задолженности до подачи документов в суд. Каждый житель, имеющий задолженность за отопление и горячую воду, должен понимать, что в любой момент может столкнуться с неприятной ситуацией, начиная с повестки суд и заканчивая арестом банковской карты и отказом в выезде за границу», - подчеркнул Александр Бобров.

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