Акция «Солдатский платок» стартовала в Балахнинском и Володарском районах

15:20 — 25.01.2017

 Юлия Полякова


Акция «Солдатский платок» стартовала в Балахнинском и Володарском районах. Имена участников Великой Отечественной войны вышьют на кусочках ткани и соединят их в одно полотнище. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балахнинского района. 

На уроках труда в школе, в кружках или дома дети вышьют имена своих родных –участников войны. Имена ныне здравствующих ветеранов - на зелёной ткани, погибших – на красной, пропавших без вести – на белой, умерших после войны - на синей. Кстати, в Балахне на сегодня проживают 77 участников Великой Отечественной войны, в Володарске — 46.

Увековечить имена солдат могут не только школьники, но и все желающие. Ткань участникам акции предоставят. Заявки принимаются до 15 февраля в школах или на электронные адреса: muknmo@gmail.com (для жителей Балахнинского района), upravlenie_kab21@mail.ru (для жителей Володарского района). Полотнище «Солдатского платка» пронесут по улицам в День Победы.

Теги: Губерния

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