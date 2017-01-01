Акция «Солдатский платок» стартовала в Балахнинском и Володарском районах. Имена участников Великой Отечественной войны вышьют на кусочках ткани и соединят их в одно полотнище. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балахнинского района.

На уроках труда в школе, в кружках или дома дети вышьют имена своих родных –участников войны. Имена ныне здравствующих ветеранов - на зелёной ткани, погибших – на красной, пропавших без вести – на белой, умерших после войны - на синей. Кстати, в Балахне на сегодня проживают 77 участников Великой Отечественной войны, в Володарске — 46.