Акция «Добрая горка» стартовала в Нижегородской области.

17:17 — 20.12.2016

 Юлия Полякова


Акция «Добрая горка» стартовала в Нижегородской области. В зоне внимания снежные спуски у автодорог. 

В отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции по региону рассказали, что нижегородцы могут сообщать о горках, съезды которых ведут на проезжую часть, по телефону 428-04-05. Горки, катание на которых может закончиться дорожным происшествием, будут ликвидировать. Акция «Добрая горка» проходит в рамках серии мероприятий «Замние каникулы», которые нижегородская Госавтоинспекция проводит совместно с аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в регионе. «Зимние каникулы» продлятся до 10 января.

Теги: Транспорт

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