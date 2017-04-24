Актриса нижегородского театра "Комедiя" победила на фестивале «Серебряная шпага»
Актриса нижегородского театра «Комедiя» Светлана Тюльпанова была признана лучшей исполнительницей на VIII Международном фестивале сценического фехтования «Серебряная шпага».
Мастерство филигранного владения клинком на этом фестивале ежегодно демонстрируют актёры и студенты театральных вузов из России и других стран.
Удивительный по красоте номер «Учитель фехтования», показанный на фестивале, который проходил в ГИТИСе с 20 по 22 апреля, поставил её коллега по сцене, актёр Дмитрий Заботин.
Теги:
Культура
105
Материалы по теме:
24.04.2017
В послужном списке Людмилы Хитяевой — более сорока ролей в кино.
21.04.2017
В конкурсе участвовали сотни работ со всего мира.
19.04.2017
Общее количество участников фестиваля — 2000 человек.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.