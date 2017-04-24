Актриса нижегородского театра 'Комедiя' победила на фестивале «Серебряная шпага»

Удивительный по красоте номер «Учитель фехтования», показанный на фестивале, который проходил в ГИТИСе с 20 по 22 апреля, поставил её коллега по сцене, актёр Дмитрий Заботин.

Мастерство филигранного владения клинком на этом фестивале ежегодно демонстрируют актёры и студенты театральных вузов из России и других стран.