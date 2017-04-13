Активисты проконтролируют ход реставрации дома купца Смирнова в Нижнем Новгороде

Активисты нижегородского регионального отделения Общероссийского народного фронта проконтролируют ход реставрации дома купца Смирнова на улице Дальней в Нижнем Новгороде.

Реставрацией этого уникального историко-культурного памятника конца XIX века займётся научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация». Компания должна выполнить весь объём работ до 27 октября 2017 года. Стоимость контракта составила 17,7 млн рублей.

«Конкурс выиграла организация из Владимира. Эта фирма мало известна в Нижнем Новгороде, однако, реставрацию, как минимум, одного ОКН она здесь уже провела – это палаты Пушникова, возведённые в конце XVII века. При этом у градозащитников имеются вопросы к качеству работ, проведённых на данном памятнике. Учитывая, что организация – не местная, активистам ОНФ придётся вдвое пристальнее следить за ходом реставрации теремка купца Смирнова», - подчеркнула эксперт регионального отделения ОНФ, лидер общественного движения «СпасГрад», Анна Давыдова.