Активисты ОНФ сомневаются в безопасности проекта ликвидации свалки «Чёрная дыра»

Активисты Общероссийского народного фронта в Нижегородской области провели круглый стол по проблеме ликвидации свалки промышленных отходов «Чёрная дыра», участие в котором приняли экологи, представители законодательной и исполнительной власти региона, а также заказчик проекта ликвидации — ООО «Экология региона». У представителей ОНФ возникли вопросы относительно безопасности проекта устранения свалки для окружающей среды.

После общественных слушаний по проекту «Ликвидация неорганизованной свалки промышленных отходов «Чёрная дыра» бывшего производства ОАО «Оргстекло» у экологов остались вопросы к разработчикам проекта. Они обратились к нижегородским активистам Народного фронта с просьбой провести мониторинг разработки проекта.

Так, на общественных слушаниях была представлена новая технология обезвреживания отходов. Однако никто в мире не исследовал этот химико-технологический процесс. В материалах Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) также нет данных по экспериментальной, лабораторной или стендовой апробации процесса. Все данные по технологическому оборудованию в ОВОС ориентировочные. Экологам не ясно, как разработчик может подтвердить экологическую безопасность технологического процесса для персонала и окружающей среды.

Разработчик предлагает использовать разновидность пиролизных процессов — термолиз — для обезвреживания отходов. Этот процесс всегда реализуется в строго герметичных реакторах, под разрежением, так как любая разгерметизация реактора или магистралей приводит к подсосу воздуха из окружающего помещения и далее к пожару или взрыву. Однако, в ОВОС отсутствуют данные о предупреждении, защите персонала и ликвидации последствий такой чрезвычайной ситуации.

Авторы проекта приводят данные по концентрации загрязнителей в различных компонентах свалки: в жидкой, пастообразной и твердой. При этом расхождения между этими данными в двух представленных разработчиком таблицах достигает тысячи раз. В связи с этим возникает вопрос о наличии действующего сертификата государственной аккредитации лаборатории, проводившей химические анализы. Кроме этого, представленные данные не могут считаться достоверными без актов отбора проб и подлинников протоколов измерений.

Экологи считают, что выбор методов, технологий и оборудования никак не обоснован: нет сравнительных экспериментов и технико-экономических расчетов. Без этих данных, а также независимого анализа мнений экспертов все выводы о предпочтительности того или иного способа ликвидации свалки «Чёрная дыра» бессмысленны.

По итогам встречи было принято решение сформировать список вопросов к разработчику, на которые пока не получены полные аргументированные ответы. Лишь на основании этих ответов эксперты-экологи смогут сделать вывод о безопасности проекта для окружающей среды.

«Мы не должны допускать реализации проектов сомнительного качества, особенно тех, что касаются ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, поскольку они уже нанесли значительный урон окружающей среде. Данный проект выглядит очень „сырым“ и недоработанным по многим вопросам. Отмечу, что каждый из участников круглого стола выступает за ликвидацию „Чёрной дыры“, но только при условии обязательного согласования с российским законодательством и экологическими нормами. ОНФ продолжит работу с разработчиками проекта. Поручения президента должны выполняться, а не создаваться видимость решения проблемы», — подчеркнула активист региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Нижегородской области Анастасия Плужникова.