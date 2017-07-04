«Агрофест» поможет определиться с «Нижегородской элитой-2017»

Главный смотр достижений агропромышленного комплекса Нижегородской области - «Агрофест НН – 2017» - пройдёт 13-14 июля на базе Работкинского аграрного колледжа.

Ежегодная сельскохозяйственная выставка позволит познакомиться новыми технологиями в растениеводстве, животноводстве и сельском строительстве. Для посетителей «Агрофеста» будет работать крупнейшая экспозиция современных достижений техники и оборудования ведущих мировых предприятий сельскохозяйственного машиностроения, а также организована выставка-продажа продукции нижегородских производителей.Также программой мероприятия предусмотрена выставка сельскохозяйственных животных «Нижегородская элита-2017». Для оценки экстерьера племенных животных приглашены эксперты международного уровня.Запланировано проведение многочисленных семинаров, «круглых столов» и консультаций, которые затрагивают различные сферы АПК.Завершится агропромышленный форум традиционным конкурсом пахарей.