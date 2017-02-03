Аэропорт «Стригино» пополнился новой аэродромной техникой

Международный аэропорт Стригино ввел в эксплуатацию новые единицы аэродромной техники: перронный низкопольный автобус и многофункциональ ную коммунальную машину с финским навесным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Вместимость салона автобуса составляет 112 человек. Для быстрой высадки-посадки пассажиров, транспортное средство оснащено шестью дверями. Многофункциональ ная коммунальная машина с навесным оборудованием в зимний период будет осуществлять уборку снега, летом — чистить территорию аэродрома от травы, песка и пыли.

- Инвестиции в спецтехнику закладываются в бюджет предприятия ежегодно, - отметил исполнительный директор аэропорта Денис Букин. - Ведь к нам предъявляют жесткие требования, связанные с состоянием аэродрома и обслуживанием пассажиров.