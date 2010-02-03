Адресная инвестиционная программа поможет газифицировать село в округе Первомайск

Работы по прокладке сетей низкого давления будут вестись на трёх сельских улицах и в переулке, при софинансировании из областного бюджета 85 процентов стоимости строительства и 15 процентов - из местного бюджета.

Также в региональные министерства направлены предложения по включению в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2017-2019 годы строительство газопроводов на ряде улиц посёлка Сатис, улице Заречная в селе Николаевка и деревне Конновка.