98% жителей Нижегородской области теперь могут смотреть местные программы в цифровом формате

Сегодня, 4 июля, нижегородский филиал РТРС начал тестовую трансляцию региональных программ ГТРК «Нижний Новгород» на каналах «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала РТРС.

По словам министра информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области Сергея Кучина, регионализация контента - это следующий логичный шаг цифровизации.- Если с запуском «цифры» было ликвидировано информационное неравенство, и ключевые федеральные каналы стали доступны на всей территории области, то теперь в высоком качестве можно повсеместно принимать и местные программы, важные для каждого нижегородца, - отметил министр.Сигнал первого мультиплекса с региональными врезками на территории Нижегородской области транслируют 43 радиотелевизионные станции (РТС) с охватом населения более 98%.Подключившимся к «цифре» телезрителям дополнительного оборудования для просмотра региональных программ в составе первого мультиплекса не потребуется: принимать модифицированный сигнал можно с помощью стандартного оборудования с поддержкой DVB-T2 (телевизора или цифровой приставки) и дециметровой антенны.В редких случаях телезрителям необходимо будет произвести повторный поиск каналов или обновить программное обеспечение своих приемных устройств (телевизоров или приставок).По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе, в частности, за получением консультации по настройке приемного пользовательского оборудования для приема региональных программ в «цифре», можно обращаться в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС по телефону 8 (831) 245-2015.