95 штрафов за нарушение правил рыболовства выписали с начала года сотрудники рыбохраны в регионе

14:58 — 23.01.2017

 Юлия Полякова


95 штрафов за нарушение правил рыболовства выписали с начала года сотрудники рыбохраны в регионе. Нарушители попадаются чаще всего в запретной зоне у Нижегородской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят совместные рейды с рыбохраной и транспортной полицией. Одно из самых любимых рыболовных мест нижегородцев – запретная зона Нижегородской ГЭС. Там не только рыбу ловить, даже просто находиться в радиусе километра от ГЭС запрещено. Из-за сбросов воды даже в сильные морозы лёд там может ломаться. Выставлены запрещающие аншлаги, на дороге установлен шлагбаум. Выход или выезд на лёд в этой зоне — административное правонарушение. Но это рыбаков не останавливает. Сотрудники транспортной полиции за нарушение запрета на движение и стоянку транспортных средств в границах водоохранных зон с начала января составили 15 протоколов. Штраф — 2000-5000 рублей. Но главное, отмечают в региональном ГУ МЧС, люди подвергают опасности свою жизнь.

Теги: Экология

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