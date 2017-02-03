94 единицы оружия изъяли в ходе операции «Оружие-браконьер» в Нижегородской области

94 единицы оружия изъяли в ходе операции «Оружие-браконье р» в Нижегородской области. Возбуждено шесть уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии России.

Сотрудники управления Росгвардии по Нижегородской области совместно с сотрудниками Главного управления МВД по региону и Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области проверили 1156 владельцев гражданского оружия по месту жительства и 360 - в местах охоты. Выявили 44 нарушения правил оборота оружия и 31 — правил охоты. Кроме оружия, изъято 243 боеприпаса.