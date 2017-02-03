90 школ и 6 детсадов Нижнего Новгорода пока остаются закрытыми на карантин

Карантин по гриппу и ОРВИ снят в 7 школах Нижнего Новгорода, школьники вернулись к нормальному образовательному процессу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на консультанта департамента образования Розу Солоницыну.

Как отметила чиновница, сейчас заболеваемость детей гриппом и острыми вирусными инфекциями находится на пике.

- Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации. На 9:00 по распоряжению Управления Роспотребнадзора учебный процесс приостановлен в 90 школах из 167, ещё в 23 школах закрыто в общей сложности 456 классов. Также полностью закрыты 6 дошкольных учреждений и 44 группы в 21 детском саду. В каждой образовательной организации проводится генеральная уборка с помощью дезинфицирующих средств. - сказала Роза Солоницына.

В среднем карантин в длится от 7 до 10 дней, но не исключено, что будет принято решение о его продлении.