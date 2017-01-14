80 человек эвакуированы из пятиэтажки в Дзержинске

80 жителей эвакуированы из пятиэтажки в Дзержинске: у дома просел фундамент. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Информация о ЧП в доме №6«а» по улице Будённого поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по региону сегодня в 8.00. В двухподъездном пятиэтажном кирпичном доме 1976 года постройки произошла деформация перекрытий с 1 по 3 этаж.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было эвакуировано 80 человек, остальные эвакуировались сами. Пострадавших нет. Всего в доме прописаны 159 человек. Жителей разместили в школе №35 по улице Буденного, 10 «а».



Вот что пишут о прошествии жители эвакуированного дома в соцсетях:







Было собрано заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Администрация Дзержинска открыла телефон «горячей» линии: (8313) 26-07-53, по которому жители повреждённого дома могут обратиться с вопросами.

В связи со случившимся Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области усилило надзор за санитарно-эпидем иологической обстановкой в Дзержинске. По сообщению пресс-службы ведомства, специалисты незамедлительно выехали на место, чтобы обеспечить контроль за условиями пребывания и питания людей в пункте временного размещения.

Также, судя по сообщениям очевидцев в социальных сетях, на место происшествия прибыл губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Официальной информации на этот счет пока нет.

