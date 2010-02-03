8 выпускников «Школы креативного управления» пройдут стажировку в региональном минпроме

Восемь выпускников первого выпуска «Школы креативного управления» РАНХиГС пройдут стажировку в министерстве промышленности, торговли и предпринимательс тва Нижегородской области.

- Стажировка даёт не только колоссальный практический опыт, но и приличные шансы попасть в кадровый резерв. Не исключены и предложения о работе - отметил один из экспертов «Школы», представитель регионального минпрома Владимир Балакин.