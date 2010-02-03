8 выпускников «Школы креативного управления» пройдут стажировку в региональном минпроме
Восемь выпускников первого выпуска «Школы креативного управления» РАНХиГС пройдут стажировку в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
- Стажировка даёт не только колоссальный практический опыт, но и приличные шансы попасть в кадровый резерв. Не исключены и предложения о работе - отметил один из экспертов «Школы», представитель регионального минпрома Владимир Балакин.
- Кстати, сам Владимир Балакин в свое время пришел в наше министерство именно в качестве практиканта, - напомнил первый замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов. - Он хорошо себя зарекомендовал, и получил предложение работать на постоянной основе. Сегодня Владимир - замначальника управления стратегического развития и финансовой поддержки, в ведении которого находятся очень серьезные вопросы: программа развития предпринимательства, создание инфраструктурных объектов, таких, например, как бизнес-инкубаторы и фонд поддержки промышленности.
Теги:
Экономика
Материалы по теме:
06.02.2017
Цель визита — взаимодействие в туристической сфере, образовании и торговле.
06.02.2017
Товаром месяца, благодаря слухам о подорожании, стала соль.
06.02.2017
Что от него ждут сами предприниматели.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.