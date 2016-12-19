8 автомобилей, похищенных в других странах, обнаружили в Нижегородской области. Таков результат работы отделения Интерпола в регионе в этом году.

«Для выявления автотранспорта, похищенного за рубежом, производим еженедельную выгрузку информации из баз данных Госавтоинспекции , — сообщил начальник отделения НЦБ Интерпола Главного управления МВД по Нижегородской области Игорь Зуферов сегодня на пресс-конференци и в „Нижегородской правде“. — Всего за 11 месяцев этого года проверили 171175 автотранспортных средств иностранного производства, зарегистрированн ых в регионе». Владельцы 6 из 8 автомобилей, числившихся в международном розыске после угона и обнаруженных в Нижегородской области, заявили, что не хотят возврата своего транспорта.

Как пояснил оперативный уполномоченный отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД по Нижегородской области Ярослав Скорина, это связано с небольшой стоимостью похищенных машин при больших затратах на их возвращение. Две другие машины оказались очень дорогостоящими. В Нижегородской области их обнаружили с перебитыми номерами агрегатов. Одна из машин была похищена в Швеции. По словам Игоря Зуферова, её владелец получил страховку, права на автомобиль перешли к страховой компании. Её представитель приезжал за машиной в Нижний Новгород. Ещё один автомобиль, по всей видимости, в скором времени будет возвращён в Германию, где он и был похищен.

В свою очередь, за границей задержали двоих злоумышленников, совершивших преступления в Нижегородской области. Одного из них взяли во Вьетнаме. В международном розыске он находился два года — за разбойное нападение на женщину в Нижнем Новгороде. Тогда было похищено 390 тысяч рублей. Подозреваемого экстрадировали в Россию. Готовится экстрадиция ещё одного злоумышленника. В какой стране его задержали, Игорь Зуферов не сообщил. Известно только, что он подозревается в распространении детской порнографии.

Сотрудники отделения Интерпола в Нижегородской области также проверили в этом году почти 139 тысяч иностранных граждан, в том числе работающих на объектах в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Криминала не выявили.