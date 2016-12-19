8 автомобилей, похищенных в других странах, обнаружили в Нижегородской области
8 автомобилей, похищенных в других странах, обнаружили в Нижегородской области. Таков результат работы отделения Интерпола в регионе в этом году.
«Для выявления автотранспорта, похищенного за рубежом, производим еженедельную выгрузку информации из баз данных Госавтоинспекции
Как пояснил оперативный уполномоченный отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД по Нижегородской области Ярослав Скорина, это связано с небольшой стоимостью похищенных машин при больших затратах на их возвращение. Две другие машины оказались очень дорогостоящими. В Нижегородской области их обнаружили с перебитыми номерами агрегатов. Одна из машин была похищена в Швеции. По словам Игоря Зуферова, её владелец получил страховку, права на автомобиль перешли к страховой компании. Её представитель приезжал за машиной в Нижний Новгород. Ещё один автомобиль, по всей видимости, в скором времени будет возвращён в Германию, где он и был похищен.
В свою очередь, за границей задержали двоих злоумышленников, совершивших преступления в Нижегородской области. Одного из них взяли во Вьетнаме. В международном розыске он находился два года — за разбойное нападение на женщину в Нижнем Новгороде. Тогда было похищено 390 тысяч рублей. Подозреваемого экстрадировали в Россию. Готовится экстрадиция ещё одного злоумышленника. В какой стране его задержали, Игорь Зуферов не сообщил. Известно только, что он подозревается в распространении детской порнографии.
Сотрудники отделения Интерпола в Нижегородской области также проверили в этом году почти 139 тысяч иностранных граждан, в том числе работающих на объектах в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Криминала не выявили.
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