78 миллионов рублей похитил нижегородец из федерального бюджета

10:43 — 24.01.2017

 Юлия Полякова


78 миллионов рублей похитил нижегородец из федерального бюджета. Директор организации изобразил бурную деятельность и получил возмещение НДС. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

На самом деле организация, которой руководил предприимчивый мужчина, реальной финансово-хозяйственной деятельности не вела. Он представил в территориальный отдел налоговой службы фиктивные бухгалтерские документы якобы о приобретении в других организациях строительных материалов, оборудования и других товаров на общую сумму свыше 524 миллиона рублей. Поставил свою подпись, печать организации. Подписи и печати со стороны контрагентов были сфальсифицированы. 

В налоговой службе приняли решение о возмещении суммы НДС в полном объёме, перечислив около 78 миллионов рублей на расчётный счёт организации, которой руководил злоумышленник. Деньги он увёл на счета фирм-однодневок. События происходили ещё в 2009 году, но афера вскрылась и теперь 42-летнего нижегородца будут судить за мошенничество. Обвинительное заключение прокуратура Нижнего Новгорода утвердила.

Теги: Криминал

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