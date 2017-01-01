78 миллионов рублей похитил нижегородец из федерального бюджета. Директор организации изобразил бурную деятельность и получил возмещение НДС. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

На самом деле организация, которой руководил предприимчивый мужчина, реальной финансово-хозяйс твенной деятельности не вела. Он представил в территориальный отдел налоговой службы фиктивные бухгалтерские документы якобы о приобретении в других организациях строительных материалов, оборудования и других товаров на общую сумму свыше 524 миллиона рублей. Поставил свою подпись, печать организации. Подписи и печати со стороны контрагентов были сфальсифицирован ы.

В налоговой службе приняли решение о возмещении суммы НДС в полном объёме, перечислив около 78 миллионов рублей на расчётный счёт организации, которой руководил злоумышленник. Деньги он увёл на счета фирм-однодневок. События происходили ещё в 2009 году, но афера вскрылась и теперь 42-летнего нижегородца будут судить за мошенничество. Обвинительное заключение прокуратура Нижнего Новгорода утвердила.