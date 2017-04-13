75 студентов поборются за победу в фестивале «Молодые звёздочки нижегородской науки»

В этом году 75 молодых исследователей из 10 нижегородских вузов участвуют в фестивале научных достижений «Молодые звёздочки нижегородской науки». Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания Нижегородской области.

Вчера, 13 апреля, состоялся отборочный этап фестиваля в номинации «Естественные и технические науки». Студенты представили свои разработки в формате «блиц-докладов». Вот темы некоторых из них: «Разработка технологии получения микроклубней in vitro», «Создание парусно-моторного катамарана», «Умные теплицы – теплицы нашего будущего». Сегодня, 14 апреля, пройдёт отборочный этап в номинации «Гуманитарные и социально-экономические науки». Итоги отборочных туров будут подведены на следующей неделе и размещены на официальном сайте Законодательного собрания Нижегородской области. Торжественная церемония подведения итогов фестиваля состоится 21 апреля.

- Научно-исследовательская деятельность находит живой отклик у студенческой молодёжи. Фестиваль становится для наших молодых учёных местом, где они впервые могут заявить о себе и своих идеях. Изобретения и открытия, сделанные представителями естественных и технических наук, дают возможность выходить на принципиально новые уровни развития. Законодательноесобрание будет и в дальнейшем поддерживать такие нужные и интересные фестивали, - отметилпредседатель регионального парламента Евгений Лебедев.