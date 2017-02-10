67 дорожных объектов будут отремонтированы в Нижнем в 2017 году в рамках программы «Безопасные дорог

10:15 — 11.02.2017

 Полина Кульбякина


В течение 2017 года в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать 67 дорожных объектов в рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги». Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

В план ремонтных работ вошли центральные дороги районов Нижнего: проспекты Гагарина и Ленина — въезды в город со стороны Казани, Касимова, Москвы, а также трассы, соединяющие аэропорт с центом города.

В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» Нижний Новгород рассчитывает получить около 2,2 млрд рублей: 1,2 млрд выделит федерация, остальные средства на условиях софинансирования — область и город.

Всего в 2017 году планируется отремонтировать около 1,6 млн кв м основных магистралей города.

Теги: Транспорт

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