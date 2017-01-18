66 проектов претендуют на Премию «Серебряный Лучник» — Приволжье

16:25 — 17.01.2017

 Александр Шальнов


Завершился прием заявок для участия в Региональной премии в области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник» — Приволжье. В рамках кампании Исполнительная дирекция конкурса принимала заявки от авторов и авторских коллективов государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющих деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе.

Всего на Региональную Премию в этом году было представлено 66 проектов. Почти половина претендентов — из Нижегородской области. Второе место по количеству проектов заняла Республика Удмуртия, третье — Республика Татарстан.

Наибольшее количество проектов было представлено в номинациях «Социальные коммуникации» и «Продвижение культуры и исторического наследия». Кроме того, популярностью пользовалась категория «Продвижение государственных, общественных и социальных программ».

Теги: Общество

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