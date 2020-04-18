6,5 тысяч рабочих мест создано по программам развития производительных сил муниципалитетов
6,5 тысяч рабочих мест создано по программам развития производительных сил муниципалитетов
По итогам 2016 года реализация программ развития производительных сил муниципалитетов позволила создать в Нижегородской области более 6,5 тыс рабочих мест. Об этом сообщается на сайте регионального министерства экономики и конкурентной политики.
Также благодаря программам было привлечено около 80 млрд рублей инвестиций, получено отгруженной продукции на 250 млрд рублей и собрано более 12,5 млрд рублей налоговых поступлений.
Основной вклад в выполнение показателей программ внесли: г.о. г.Нижний Новгород, г.Арзамас, г.Бор, г.Выкса, г.Дзержинск, г.Кулебаки, Балахнинский, Богородский, Вадский, Городецкий, Лукояновский и Лысковский районы.
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