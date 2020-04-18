По итогам 2016 года реализация программ развития производительных сил муниципалитетов позволила создать в Нижегородской области более 6,5 тыс рабочих мест. Об этом сообщается на сайте регионального министерства экономики и конкурентной политики.

Также благодаря программам было привлечено около 80 млрд рублей инвестиций, получено отгруженной продукции на 250 млрд рублей и собрано более 12,5 млрд рублей налоговых поступлений.

Основной вклад в выполнение показателей программ внесли: г.о. г.Нижний Новгород, г.Арзамас, г.Бор, г.Выкса, г.Дзержинск, г.Кулебаки, Балахнинский, Богородский, Вадский, Городецкий, Лукояновский и Лысковский районы.