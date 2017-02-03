500 млн рублей будет направлено на ликвидацию экологического ущерба в Дзержинске
Транш в размере 500 млн рублей будет направлен на работы на объектах накопленного экологического ущерба в Дзержинске. Минприроды России приняло заявку Нижегородской области на предоставление субсидий в рамках федеральной программы «Чистая страна».
Средства планируется направить на ликвидацию свалки промотходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона Игумново.
По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Юрия Грошева, в настоящее время проводится государственная экспертиза проектно-сметной документации. После получения заключений Главгосэкспертизы России проектно-сметная документация будет незамедлительно представлена в Минприроды России.
Напомним, в апреле 2016 года правительство Российской Федерации определило ООО «Газэнергострой — Экологические технологии» единственным подрядчиком по ликвидации «Белого моря», «Черной дыры» и полигона «Игумново». .
Отходы будут обезвреживаться по разработанной этой организацией технологии термолиза с последующим плазменным дожигом.
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