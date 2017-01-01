50 тысяч рублей штрафа заплатит работник хозяйства в Воротынском районе. Зоотехника наказали за то, что 114 гектаров сельхозземли заросли. Об этом сообщает Управление Россельхознадзор а по Нижегородской области и республике Марий Эл.

Сотрудники отдела государственного земельного надзора приехали в ООО «Меридиан-Голятк ино». Проверили девять земельных участков и увидели там сорные растения и деревья. Проверяющие установили, что главный зоотехник не выполняет требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от эрозии и составили протокол.