50 тысяч рублей штрафа заплатит работник хозяйства в Воротынском районе

11:26 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


50 тысяч рублей штрафа заплатит работник хозяйства в Воротынском районе. Зоотехника наказали за то, что 114 гектаров сельхозземли заросли. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.

Сотрудники отдела государственного земельного надзора приехали в ООО «Меридиан-Голяткино». Проверили девять земельных участков и увидели там сорные растения и деревья. Проверяющие установили, что главный зоотехник не выполняет требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от эрозии и составили протокол.

Теги: Общество

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