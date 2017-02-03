480 студентов принял на практику Нижегородский машиностроительный завод

480 студентов нижегородских высших и средне-специальн ых учебных заведений прошли практику на ПАО «Нижегородский машиностроительн ый завод» в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- Профориентация школьников и работа со студентами сегодня определяет высоту престижа рабочих и технических профессий в будущем - уверен начальник отдела по развития, подготовки и обучения персонала ПАО «НМЗ» Антон Шорин.

Напомним, что на базе машзавода и завода 70-летия Победы работает корпоративный учебный центр, аналогов которому нет ни в регионе, ни в стране в целом.