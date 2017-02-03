480 студентов принял на практику Нижегородский машиностроительный завод
480 студентов нижегородских высших и средне-специальных учебных заведений прошли практику на ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
- Профориентация школьников и работа со студентами сегодня определяет высоту престижа рабочих и технических профессий в будущем - уверен начальник отдела по развития, подготовки и обучения персонала ПАО «НМЗ» Антон Шорин.
Напомним, что на базе машзавода и завода 70-летия Победы работает корпоративный учебный центр, аналогов которому нет ни в регионе, ни в стране в целом.
Имеющаяся лицензия дает право обучать специалистов по ряду узкопрофильных специальностей для машиностроительной отрасли. Все 15 классов учебного центра оборудованы оборудованием, идентичном тем станкам, что используются на производстве, мощными компьютерами, стендами, моделями и наглядными пособиями.
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