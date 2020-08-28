4,8 миллиарда федеральных средств потратит Нижегородская область на транспортную инфраструктуру

С января по июль Нижегородская область привлекла 20,3 млрд рублей федеральных средств, что на 32% больше показателя прошлого года. Об этом сообщили в министерстве экономики и конкурентной политики региона.

Большая часть средств — 4,8 млрд рублей — направлена на развитие транспортной инфраструктуры: проектирование и строительство низконапорного гидроузла, реконструкцию трассы М-7 «Волга» и проспекта Молодёжный, а также строительство метро в областном центре.2,6 млрд рублей пошли на социальную поддержку граждан: оплату части стоимости услуг ЖКХ, выплаты при рождении детей и т. д. Ещё 1,8 млрд рублей из этой суммы выделили на модернизацию промышленности. 1 млрд рублей — это субсидии сельхозтоваропроизводителям. Чуть больше 811 млн рублей пошли на обеспечение жильём молодых семей и ветеранов Великой Отечественной войны, 465 млн рублей — на развитие здравоохранения, а 245,4 млн рублей — на выплаты безработным гражданам.Особенностью 2017 года в министерстве назвали выделение дополнительных федеральных средств в рамках приоритетных проектов в соответствии с решениями Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В этом году на их реализацию в Нижегородскую область планируется привлечь 2,8 млрд рублей из федерального бюджета.