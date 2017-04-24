474 учёных из России и Ближнего зарубежья стали участниками конференции в ННГУ

15:44 — 24.04.2017

 Полина Кульбякина

474 учёных из России и Ближнего зарубежья стали участниками конференции в ННГУ

15:44 — 24.04.2017

 Полина Кульбякина


XX всероссийская конференция молодых учёных-химиков прошла в ННГУ. В ней приняли участие 474 представителя 34 городов России и 8 городов Ближнего зарубежья: Беларуси, Казахстана, Узебекистана, Украины и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба университета.

На мероприятии были рассмотрены пути решения фундаментальных проблем химической науки в России. Секции конференции охватывают такие разделы как «Органическая, биомедицинская, элементоорганическая химия и химия высокомолекулярных соединений», «Неорганическая химия, химия высокочистых веществ», «Аналитическая химия и экология», «Теоретическая и квантовая химия, фотохимия и спектроскопия», «Физическая химия» и «Прикладные исследования и материалы».

Теги: Наука

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