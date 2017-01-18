435 километров дождевой канализации реконструируют и построят в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода представила концепцию развития системы водоотведения ливневых сточных вод на территории областного центра. Существующая сеть дождевой канализации протяженностью 413,6 км, которая построена выборочно для отведения дождевых вод с проезжей части основных магистралей и с пониженных мест городской застройки, не справляется со своей задачей в полной мере.

- Наибольшая проблема сегодня связана с водоотведением в заречной части города. Постоянный подпор коллекторов ливневой канализации приводит к заливанию трубопроводов, которые ограничены в пропускной способности, требуют прочистки и перекладки. Это негативно сказывается на эксплуатации дорог и ведет к преждевременному разрушению асфальтобетонног о покрытия, - обозначил проблему заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов.

Особенно сложная обстановка, по его мнению, сложилась на территориях, прилегающих к Московскому и Сормовскому шоссе, микрорайонам Мещерское озеро, Гордеевский и поселку Сортировочный.

«В связи с этим была предложена новая схема развития дождевой канализации города, которая предполагает использование существующих (после восстановления) и строительство новых сетей общей протяженностью 435 км (нагорная часть - 218 км, заречная - 217 км) с устройством выпусков на магистральных коллекторах в ближайшие водные объекты. Перед выпуском загрязненные части поверхностного стока будут очищаться на локальных очистных сооружениях. Это позволит нам отказаться от бассейновых сооружений с резервированием площадей под них сборных коллекторов большого диаметра, что связано с ограничениями по санитарно-защитн ым зонам. По предварительной оценке, экономия от реализации новой схемы составит от 40% до 50% от существующей», - рассказал первый заместитель главы администрации города.

Общая сумма затрат на реализацию «Схемы развития дождевой канализации Нижнего Новгорода» ориентировочно составит около 24,3 млрд рублей.

В 2016 году уже выполнены работы по ремонту и содержанию сетей ливневой канализации города на сумму более 8 млн рублей.