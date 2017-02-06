42 тысячи кассовых аппаратов должны быть заменены в Нижегородской области к 1 июля

13:02 — 14.02.2017

 Полина Кульбякина


До 1 июля 2017-го нижегородские предприятия, занимающиеся розничной торговлей и использующие кассовые аппараты, должны заменить их на технику нового образца.

В Нижегородской области замене подлежало 50 тысяч аппаратов, однако 8 тысяч из них предприниматели уже сменили. Об этом заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимир Шелепов.

- Процесс замены техники занимает около 45 дней, так что лучше приступить прямо сейчас, чтобы впоследствии не попасть в неприятную ситуацию, - отметил Владимир Германович. – Напомню, что переходный период для предприятий, которые ранее не были обязаны использовать контрольно-кассовую технику (например, работающие на «упрощенке» или «вмененке»), продлится до июля 2018 года. А предприниматели, работающие в удаленных населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тыс человек, имеют право вообще не использовать кассовые аппараты. Соответствующий перечень поселков и деревень будет утверждаться губернатором.

Теги: Общество

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