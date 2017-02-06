42 тысячи кассовых аппаратов должны быть заменены в Нижегородской области к 1 июля

До 1 июля 2017-го нижегородские предприятия, занимающиеся розничной торговлей и использующие кассовые аппараты, должны заменить их на технику нового образца.

В Нижегородской области замене подлежало 50 тысяч аппаратов, однако 8 тысяч из них предприниматели уже сменили. Об этом заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимир Шелепов.