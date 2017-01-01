42 проекта было одобрено на очередном заседании инвестиционного совета Нижегородской области
56 инвестиционных проектов было рассмотрено на 153-м заседании рабочей группы Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 20 января 2017 года рассмотрено 56.
Одобрение получили 42 проекта, отложено — 2, отказано — 2. Общий объем инвестиций по проектам, получившим одобрение рабочей группы, составит 343 млн рублей. В объекты торгово-деловой деятельности будет инвестировано 19,5 млн руб.; в дорожную и инженерную инфраструктуру — 250 млн руб.; в автотехобслуживание — 2,5 млн руб.; в производство — более 20 млн руб., в социальные объекты — 51 млн руб. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано 76 новых рабочих мест. Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области по окончании реализации (строительства) инвестиционных проектов составят 10,9 млн рублей ежегодно.
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