400 тысяч рублей заплатит житель Кстова, нарушивший правила катания на «банане». Из-за его неосторожности погиб человек.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, трагедия произошла 31 июля прошлого года. Кстовчанин катал пассажира по Волге на водном аттракционе «банан». Использовалась моторная лодка «Казанка М5». Пассажир в нарушение правил безопасности был без спасательного жилета. Судоводитель неверно выбрал скорость для разворота и не справился с управлением. «Банан» опрокинулся, 28-летний пассажир погиб.

Уголовное дело было возбуждено о нарушении правил безопасности или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину подсудимый полностью признал. Кстовский городской суд дал ему полтора года условно. Иск брата погибшего о взыскании компенсации морального вреда был удовлетворён в полном объёме.

Сразу после оглашения приговора осуждённый передал брату погибшего 100 тысяч рублей.