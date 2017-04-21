400 тысяч рублей заплатит житель Кстова, нарушивший правила катания на «банане»
400 тысяч рублей заплатит житель Кстова, нарушивший правила катания на «банане»
400 тысяч рублей заплатит житель Кстова, нарушивший правила катания на «банане». Из-за его неосторожности погиб человек.
Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, трагедия произошла 31 июля прошлого года. Кстовчанин катал пассажира по Волге на водном аттракционе «банан». Использовалась моторная лодка «Казанка М5». Пассажир в нарушение правил безопасности был без спасательного жилета. Судоводитель неверно выбрал скорость для разворота и не справился с управлением. «Банан» опрокинулся, 28-летний пассажир погиб.
Уголовное дело было возбуждено о нарушении правил безопасности или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину подсудимый полностью признал. Кстовский городской суд дал ему полтора года условно. Иск брата погибшего о взыскании компенсации морального вреда был удовлетворён в полном объёме.
Сразу после оглашения приговора осуждённый передал брату погибшего 100 тысяч рублей.
48
Комментирование данного материала запрещено администрацией.