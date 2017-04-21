400 тысяч рублей заплатит житель Кстова, нарушивший правила катания на «банане»

14:39 — 21.04.2017

 Юлия Полякова

400 тысяч рублей заплатит житель Кстова, нарушивший правила катания на «банане»

14:39 — 21.04.2017

 Юлия Полякова


400 тысяч рублей заплатит житель Кстова, нарушивший правила катания на «банане». Из-за его неосторожности погиб человек. 

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, трагедия произошла 31 июля прошлого года. Кстовчанин катал пассажира по Волге на водном аттракционе «банан». Использовалась моторная лодка «Казанка М5». Пассажир в нарушение правил безопасности был без спасательного жилета. Судоводитель неверно выбрал скорость для разворота и не справился с управлением. «Банан» опрокинулся, 28-летний пассажир погиб.

Уголовное дело было возбуждено о нарушении правил безопасности или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину подсудимый полностью признал. Кстовский городской суд дал ему полтора года условно. Иск брата погибшего о взыскании компенсации морального вреда был удовлетворён в полном объёме. 

Сразу после оглашения приговора осуждённый передал брату погибшего 100 тысяч рублей.

Теги: Происшествия

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