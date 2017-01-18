40 человек эвакуировали из горящего дома в Павлове

11:31 — 17.01.2017

 Юлия Полякова


40 человек эвакуировали из горящего дома в Павлове, сообщает пресс-служба Главного правления МЧС по Нижегородской области.

 Хозяйка квартиры включила духовку и ушла в магазин. 37-летний сын хозяйки в это время спал дома и не сразу заметил, что начался пожар. Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры, быстро справившись с огнём. 

Спасённый отравился продуктами горения, но после оказания медпомощи его отпустили домой.

Теги: Происшествия

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