40 человек эвакуировали из горящего дома в Павлове
40 человек эвакуировали из горящего дома в Павлове, сообщает пресс-служба Главного правления МЧС по Нижегородской области.
Хозяйка квартиры включила духовку и ушла в магазин. 37-летний сын хозяйки в это время спал дома и не сразу заметил, что начался пожар. Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры, быстро справившись с огнём.
Спасённый отравился продуктами горения, но после оказания медпомощи его отпустили домой.
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