4 июля в Сормовском районе Нижнего Новгорода будут сажать деревья

Завтра, 4 июля, в Нижнем Новгороде состоится первая акция по озеленению дворов в рамках проекта «Мое дерево в моем городе».

Будут озеленены сразу две придомовые территории - у домов № 14 и № 20 по проспекту Союзный Сормовского района. Местные жители и волонтёры посадят здесь липы, рябины и клены, а также кустарники – спирею, сирень, чубушник и другие. Проекты озеленения разработаны ландшафтным дизайнером Ириной Каплуновой и согласованы с районной и городской администрациями.Организаторы проекта «Мое дерево в моем городе» - нижегородское региональное отделение Международного социально-экологического союза и экологический центр «Дронт». Это часть благотворительной программы «Создавая возможности».Проект предусматривает озеленение пяти модельных территорий в Нижнем Новгороде с последующим индивидуальным уходом за каждым деревом и кустарником. Задача проекта - отработать механизм общественного участия в решении проблем городского озеленения.